مركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر ينفذ برنامج أخلاقيات البحث العلمي

واصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، اليوم الإثنين، تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي: (أخلاقيات البحث العلمي) on line ، عبر منصة Microsoft teams، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمود النوبي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر.

وتبلغ مدة البرنامج التدريبي خمس عشرة ساعة، يُقدم في ثلاثة أيام متتالية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٣ إبريل ٢٠٢٣، وحتى الثلاثاء المقبل الموافق ٢٥ إبريل ٢٠٢٣، ويشارك في التدريب اثنان من مدربي مركز تنمية القدرات المتميزين، وهما: د. صلاح أبو الحسن، ود. مايكل مجدي.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة: إن مصر من أوائل الدول التي نادت بضرورة احترام الحقوق الفكرية للمؤلفين ومراعاة القيم الأخلاقية للبحث العلمي واحترام حقوق الإنسان والحيوان في البحوث العلمية، وأن مجلس جامعة الأقصر وافق في جلسته رقم 43 المنعقدة بتاريخ 29/9/2022م على لائحة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الأقصر التي سيكون لها مردودها الطيب على البحث العلمي بالجامعة.

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمود النوبي أحمد مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية معارف المتدربين بأخلاقيات البحث العلمي بما يسهم في تميز البحث العلمي ونزاهة الباحثين ورقي الجانب الأخلاقي في التعامل مع البحث العلمي والعينات البحثية، كما يستهدف برنامج أخلاقيات البحث العلمي، ترسيخ القيم البحثية والرقي بالجانب المعنوي للباحثين.

وأضاف النوبي، أن برنامج اليوم يحاول في خمس عشرة ساعة تدريبية الإجابة عن سؤالين مهمين هما: ما هي أخلاقيات البحث العلمي، وما الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث العلمي الجاد؟.