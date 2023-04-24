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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حارس عقار وراء سرقة أجهزة ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بالزيتون

المتهم
المتهم
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون  من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (عدد 5 جهاز "لاب توب"- 2 هاتف محمول- مجموعة من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنه.
بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (حارس عقار – كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (كمية من المفاتيح المصطنعة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.
وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الزيتون المشغولات الذهبية المفتاح المصطنع قسم شرطة الزيتون المضبوطات