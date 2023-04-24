الدول تسارع لإجلاء مواطنيها من السودان.. وتوقف المطارات عن العمل نتيجة القصف المستمر

تسارع الدول لإجلاء مواطنيها من السودان التي مزقتها الصراعات، مع احتدام القتال لليوم العاشر تواليًا الإثنين.

وإلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أجرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أيضًا مهام إنقاذ.

وبعد يوم من نقل الولايات المتحدة لموظفي سفارتها جوا، تم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز شينوك لإجلاء ما يقرب من 100 مواطن أمريكي فيما وصفته السلطات بأنه عملية "سريعة ونظيفة".

و تمكنت حكومة المملكة المتحدة أيضًا من إنقاذ الدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان في "عملية معقدة وسريعة"، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال التقرير الذي نقل عن وزير الخارجية جيمس كليفرلي إن خيارات إجلاء الرعايا البريطانيين المتبقين في السودان كانت "محدودة للغاية".

في غضون ذلك، وردت أنباء عن تعرض قافلة فرنسية لهجوم أدى إلى إصابة شخص.

وعلى الرغم من أن السلطات الفرنسية لم تؤكد هذه التقارير، فإن الفصائل المتحاربة في القوات المسلحة في السودان اتهمت بعضها البعض بالحادث، حسبما ذكرت رويترز.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن طائرتين تقلان مواطنين فرنسيين غادرتا السودان متوجهة إلى جيبوتي يومي الأحد والاثنين، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم حتى الآن إلى 388.

وإلى جانب الهجوم على القافلة الفرنسية، قيل إن قافلة قطرية كانت متوجهة إلى بورتسودان تعرضت للنهب، وقتل مواطن عراقي وأصيب دبلوماسي مصري في الهجوم.

ومن الدول الأخرى التي أجلت الناس كندا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، كما ضمت البعثة الإسبانية مواطنين من الأرجنتين وكولومبيا وأيرلندا والبرتغال وبولندا والمكسيك وفنزويلا والسودان.

وأدى الإجلاء العاجل إلى توجه طوابير طويلة من مركبات وحافلات الأمم المتحدة من الخرطوم إلى بورتسودان على البحر الأحمر.

في غضون ذلك، أدى القصف المستمر إلى توقف المطارات عن العمل.

و أصبح المطار الدولي الرئيسي عديم الفائدة بعد تدمير الطائرات والمدارج، فقد تم أيضًا إيقاف تشغيل مطارات أخرى.

وفي منطقة دارفور الغربية، غادر ما يصل إلى 20 ألف شخص إلى تشاد المجاورة.

وقال عطية عبد الله عطية، من نقابة الأطباء، إن الحرب ليست جديدة على دارفور، حيث أدى العنف بدوافع عرقية إلى مقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص منذ عام 2003.