خبير تحول رقمي: الإنترنت المظلم مشكلة عالمية والدول تنفق أموالا طائلة لصدها

كشف المهندس محمد عزام، خبير التحول الرقمي، خطورة ما يسمى ب "الإنترنت المظلم"، قائلا إنه مشكلة عالمية، لان العالم أصبح متصل بطريقة "بلا عودة"، موضحا أن هناك برامج غير مرئية لاختراق خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية للموبايلات ومالكها.

واضاف "عزام " خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية مصر الاولى، اليوم الاثنين، أن هناك 4 مليارات من المواطنين متصلون بالانترنت على مستوي العالم، والتي تعد عبارة عن "جبل جليدي" لم نر منه غير قمة هذا الجبل فقط وهو ما يسمى "بخدمات الشبكات" ويأتي بعدها ما يسمي ب " الانترنت العميق" وهو ما يتعلق بالبيانات الخاصة بالشركات والحسابات البنكية والمؤسسات الكبيرة.

وذكر أن "الهاكنج" وهم المخترقون للحسابات الشخصية لديهم الخوادم الخاصة بهم، ولكن " الدارك ويب" أو " الأنترنت المظلم " فهو يلجأ إلى استخدامات أكثر ضررا فى تجارة السلاح والمخدرات والتعامل الغير قانوني مع العملات المشفرة ويستخدم فى الإرهاب والجريمة المنظمة و له أبعاد كبيرة جدا غير الهاكنج المخترق للبيانات الشخصية فقط.

وتابع خبير التحول الرقمي أن الدولة بدأت فى التحرك السريع لضبط هؤلاء الخارجين عن القانون، مشيرا إلى وجود تقنيات حديثة بدأت تستخدمها الدول، حتي تتبع هؤلاء الخارجين عن القانون من خلال شبكة الإنترنت وتم إنفاق حوالى 11 ونص مليار دولار على تنفيذها، لأن الأمور وصلت إلى تهديد اقتصاد العالم.