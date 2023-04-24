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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ماجد المصري: الجمهور تعاطف معي في "ضرب نار" رغم لعبي دور الشرير

الفنان ماجد المصري
الفنان ماجد المصري
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أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته بالدور الذي لعبه في مسلسل "ضرب نار"، موضحا أنه استطاع أن يحرك الأحداث من خلال دور الشر الذى قام به في شخصية زيدان .

وقال ماجد المصري إنه بالرغم من لعبه دور الشر استطاع ان يجعل الجمهور يتعاطف معه، رغم حبهم لجابر الذي قام به أحمد العوضي، للحصول على حقوقه المسلوبة. 

"ضرب نار" بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري .

الفنان ماجد المصري مسلسل ضرب نار