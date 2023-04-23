استرداد 150 فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوي الشرقي بمطاي

تابع المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي اليوم الأحد، حملة ازالات استهدفت استرداد أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الشرقي بالشيخ حسن التابعه لمجلس قروي ابو عزيز.



وقال المحاسب هشام فايز إن الحملة تمكنت من استرداد ١٥٠ فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوي الشرقي بمطاي مكونه من ثلاث قطع كل منها ٥٠ فدان.



وأضاف انه تم رفع محول كهرباء بعد فصل التيار عنه بمعرفة هندسةكهرباء مطاي، وقامت اداره الازالات بقرية ابو عزيز ازالة قاعدة المحول المقامة بالطوب الحجري.

كما تم رفع مخلفات البناء من طوب حجرى واسمنت والتحفظ على مواد البناء بمعرفة مسئولى الازالات، وذلك بالتنسيق بين اداره الأملاك بالمجلس وادارة الازالات بمجلس قروي ابو عزيز وهندسة كهرباء مطاي.



وأكد رئيس المركز انه لا تهاون في استرداد حق الدوله والاستمرار في ملاحقه المخالفين بالقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمد محمود نائب المحافظ بتنفيذ حملات إزالة التعديات، ومتابعة حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

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