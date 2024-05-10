مصادر عبرية : "حدث أمني صعب" وجرحى من جيش الاسرائيلى فى غزة

قال المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر عبرية اليوم الجمعة أن هناك "حدثا أمنيا صعبا في المعارك الدائرة بقطاع غزة"، وأن عددا من المستشفيات الإسرائيلية شهدت عمليات هبوط لمروحيات تحمل جنودا مصابين.

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مصادر عبرية: "حدث أمني صعب في المعارك الدائرة بقطاع غزة وعدد من المستشفيات شهدت عمليات هبوط لمروحيات تحمل جنود مصابين". — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 10, 2024

حيث اعلنت المقاومة الفلسطينية عن استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما قصفت المقاومة تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع 8 بحي الزيتون جنوبي في مدينة غزة وسط القطاع.

و ان المقاومة قصفت أيضا بقذائف هاون من العيار الثقيل جنودا وآليات إسرائيلية متوغلة شرق حي السلام بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت المقاومة موقع "إسناد صوفا" العسكري الإسرائيلي بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأضافت المقاومة أنها دمرت بقذيفة "الياسين 105" ناقلة جند إسرائيلية في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.