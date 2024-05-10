ads
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مصادر عبرية : "حدث أمني صعب" وجرحى من جيش الاسرائيلى فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر عبرية اليوم الجمعة  أن هناك "حدثا أمنيا صعبا في المعارك الدائرة بقطاع غزة"، وأن عددا من المستشفيات الإسرائيلية شهدت عمليات هبوط لمروحيات تحمل جنودا مصابين.

حيث اعلنت المقاومة الفلسطينية عن استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما قصفت المقاومة تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع 8 بحي الزيتون جنوبي في مدينة غزة وسط القطاع.

و ان المقاومة قصفت أيضا بقذائف هاون من العيار الثقيل جنودا وآليات إسرائيلية متوغلة شرق حي السلام بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما  قصفت  المقاومة موقع "إسناد صوفا" العسكري الإسرائيلي بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأضافت المقاومة  أنها دمرت بقذيفة "الياسين 105" ناقلة جند إسرائيلية في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

غزة المستشفيات الإسرائيلية ميركافا رفح