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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يخوض تدريبه الأساسي الليلة على ملعب أكاديمية بركان استعدادا لذهاب نهائي الكونفيدرالية

مدرب الزمالك
مدرب الزمالك
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت مصر على ملعب أكاديمية بركان، استعداداً لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، يرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

تضم  قائمة الزمالك كلاً من:  

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

روقا حمزة المثلوثي الزمالك ملعب أكاديمية بركان