"التنمية المحلية × أسبوع" أنشطة الوزارة من 4 حتى 10 مايو 2024

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 85 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 4 حتى 10 مايو الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 4 مايو*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على مواصلة الوزارة تنفيذ برنامجها التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للأسبوع الثالث على التوالي لتدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات وذلك بحضور ممثلي عدد من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والزراعة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، وذلك تمهيدًا لبدء العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ، واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية للتدريب بسقارة يشهد في أسبوعه الـ 34 تنظيم دورة "دور الولاء الوظيفي والانتماء والسعادة الوظيفية في زيادة الإنتاجية المؤسسية " مع استمرار تنفيذ دورة " استلام الأعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي" للأسبوع الثاني على التوالي بالتعاون مع جهاز بحوث الإسكان والبناء وكلية هندسة جامعة بنها وقطاع التخطيط والإدارة الإستراتيجية بالوزارة، ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الدورتين 56 متدرباً من جميع المحافظات.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاحتفال الرسمي الذى أقامته رئاسة الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة ، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة وأمين رئاسة الجمهورية وراعى الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وخلال مشاركة وزير التنمية المحلية في الاحتفالية، حرص علي تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والإخوة الأقباط وقيادات الطائفة الإنجيلية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

*الأحد 5 مايو*

وحضر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحافظين والشخصيات العامة والسياسية والإعلاميين ومختلف طوائف الشعب المصري.

واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحتى الآن، والتي انطلقت في 20 أبريل الماضي وتنتهي في 9 مايو الجاري، مشيرًا إلي إن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 بلغ 2297 مبنى على مساحة 707 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة 890 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2316 فدان، بالإضافة إلى انه تم إزالة عدد 100 حالة استزراع سمكي بمساحة 500 فدان بمحافظة بورسعيد.

*الاثنين 6 مايو*

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" الخاصة بالوزارة للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوي وفحصها والعمل على حلها بالتعاون مع المحافظات المصرية منذ انطلاقها وحتي شهر أبريل 2024، مشيرًا الي أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها في 2018 وحتى نهاية شهر أبريل 2024 حوالي 797,8 ألف رسالة، تضمنت حوالي 128,6 ألف شكوى تم حل 126,4 ألف شكوى منها بنسبة 98,3%، وجار حل 2171 شكوى ، مشيراً إلي أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

*الثلاثاء 7 مايو*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة بنى سويف المدفن الصحي الآمن بمدينة سمسطا التابعة لمركز بنى سويف بعد الانتهاء من إنشائه من جانب الهيئة العربية للتصنيع على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 63 مليون جنيه، ويأتي إنشاء هذا المدفن في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

كما افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جلسة مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري" ، التي عقدت بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطنى لمشروع البنك الدولى، والسيد ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، وممثلى وزارات كلاً من التخطيط، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية والنقل، وهيئة المجتمعات العمرانية ، ولفيف من قيادات وزارة البيئة وعدد من الوزرات والهيئات.

*الأربعاء 8 مايو*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة احتفل بتخريج 56 متدربًا اجتازوا دورتين تدريبيتين وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الرابع والثلاثون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، موضحًا أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ دورتين تدريبيتين بالأسبوع الـ 34، وهما دورة "دور الولاء الوظيفي والانتماء والسعادة الوظيفية في زيادة الإنتاجية المؤسسية "، ودورة " استلام الأعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي" والتي استمرت على مدار أسبوعين على التوالي بالتعاون مع جهاز بحوث الإسكان والبناء وكلية هندسة جامعة بنها وقطاع التخطيط والإدارة الإستراتيجية بالوزارة.

*الخميس 9 مايو*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك بحضور قيادات الوزارتين في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانين في دعم التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات.



*الجمعة 10 مايو*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارتين ، لمناقشة آليات التنسيق في تنفيذ الإطار المؤسسى لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فيما بين الوزارات والجهات المعنية، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والموانئ.