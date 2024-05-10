رفع 29 ألف طن مخلفات بالمنوفية خلال أبريل الماضي

تسعى محافظة المنوفية إلى الإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للموطنين ، وتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة.

وكشف تقرير صادر عن الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة المنوفية عن رفع ما يزيد عن 29 ألف طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة و بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بمختلف أرجاء المحافظة خلال شهر ابريل الماضي.

من جانبه أوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه وفق لتقرير وحدة المخلفات الصلبة بشأن نقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن، فقد تم رفع 3 آلاف و48 طن من نواتج الهدم بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم ، و 5 آلاف و17 طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم .

كما تم رفع 1430 طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا ، وكذا إزالة 3 آلاف و288 طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، و656 طن في بركة السبع ، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع 4 آلاف و 590 طن.

فيما تم الإنتهاء من رفع 4 ألاف و990 طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا ، بالإضافة إلى رفع 600 طن بمدينة سرس الليان ، ومركز السادات 1814 طن ، و 4 آلاف و 7 أطنان بنطاق مركز ومدينة أشمون .