إنشاء أول سكة حديد عابرة للقارات.. وهتلر يغزو بلجيكا وهولندا بالحرب العالمية الثانية.. حدث في مثل هذا اليوم 10 مايو

في مثل هذا اليوم 10 مايو عبر التاريخ، شهد العالم العديد من الأحداث التي ظلت رموزًا وانطلاقة نحو المستقبل، بدأت بتدشين أول خط سكة حديد عابر للقارات في الولايات المتحدة، وظهور صحوة صحفية في سوريا على يد عبد الرحمن الكواكبي الذي نجح في إصدار صحيفة "الشهباء"، واستمرار الغزو النازي للبلدان الأوروبية ضمن معارك الحرب العالمين، بالإضافة للعديد من الحوادث التي راح ضحيتها العشرات من تفجيرات وزلازل والتي نوجزها في السطور القليلة القادمة.

1869.. أول سكة حديد عابرة للقارة

البداية من الولايات المتحدة وبالتحديد في 10 مايو 1869، حينما أقدم المعمرون الأوائل للولايات المتحدة على إنشاء أول خطوط السكك الحديدية العابرة للقارات، والذي عرف حينها باسم "سكة حديد الباسيفيك".

مراسم افتتاح السكة الحديد في پرومونتوري بالولايات المتحدة

السكة الحديد العابرة للقارات والتي انطلقت من الولايات المتحدة كانت بطول 3069 كيلومتر، وتم إنشاء الخط في 6 سنوات تقريبًا، بين عامي 1863 و1869 عبر غربي الولايات المتحدة ليصل شاطئ المحيط الهادي عند خليج سان فرانسيسكو مع شبكة سكة الحديدة لشرقي الولايات المتحدة عند كونسيل بلوفس (آيوا) على نهر ميسوري.

المشروع الذي اعتبر أحد المشروعات العملاقة في الولايات المتحدة تم تنفيذه من قبل ثلاث شركات خاصة هي شركة غرب الباسيفيك للسكك الحديدية، وسط الباسيفيك للسكك الحديدية، والباسيفيك المتحدة للسكك الحديدية، وتم افتتاحه بشكل رسمي أمام حركة القطارات في 10 مايو 1869، وذلك بطرق ما يعرف باسم المسمار الذهبي في السكة.

1877.. الصحافة على موعد مع انطلاق "الشهباء"

وفي 10 مايو 1877، كانت الصحافة على موعد مع وليدة جديدة لصاحبة الجلالة وهي صحيفة "الشهباء"، والتي انطلقت على يد عبد الرحمن الكواكبي، وصدرت في مدينة حلب السورية، حيث كانت أول صحيفة تصدر باللغة العربية في سوريا آنذاك.



1940.. هتلر يغزو بلجيكا وهولندا

مدينة روتردام بعد الهجوم الألماني على هولندا مايو 1940

وفي عام 1940 كان العالم قد اشتعل بالفعل بفضل الغزو النازي للبلدان الأوروبية، وفي 10 مايو غزت القوات النازية بأوامر من الفوهرر أدولف هتلر هو زعيم ألمانيا النازية، فعلى الرغم من سياسة الحياد التي اتبعتها بلجيكا إلا أن ذلك لم ينجيها من ويلات النازية، ودون سابق إنذار، غزا الألمان بلجيكا في 10 مايو 1940، وبعد معركة استمرت نحو 18 يومًا استسلم الجيش البلجيكي لقوات هتلر في 28 مايو 1940، في الوقت الذي هربت فيه الحكومة إلى فرنسا، ثم المملكة المتحدة، لتأسيس حكومة رسمية في المنفى تحت قيادة رئيس الوزراء ما قبل الحرب هوبير بيرلو.

وكما هو الحال في بلجيكا كانت هولندا أيضا ترفع راية الحياد إلا أن هتلر كان قد جن جنونه نحو آفاق توسعية، وعلى الرغم من سياسة الحياد، بدأ الغزو النازي لهولندا صباح يوم 10 مايو 1940، دون إعلان رسمي عن الحرب، من قبل القوات الألمانية التي تحركت في وقت واحد إلى بلجيكا ولوكسمبورغ، وفي هولندا كان فوجئت القوات المسلحة الملكية الهولندية غير المستعدة ن وفي ظل نقص الأسلحة والمعدات كانت المعركة محسومة لصالح الألمان، ومن أصل 140 طائرة، دمرت 65 طائرة حربية هولندية في اليوم الأول للحملة النازية، إلا أن القوات البرية صمدت أمام الغزو الألماني وجسدة مقاومة كبيرة في وجه النازية، ونفذ الألمان إنزال مظلي للفيرماخت في اليوم الأول، أدى إلى الاستيلاء على الحكومة الهولندية في لاهاي والمطارات الرئيسية في أوكنبورغ وويبنبرغ، ولكن هُزم الألمان من قبل القوات الهولندية الأرضية مع تكبدهم خسائر فادحة، ونجح الهولنديون في تدمير أعداد كبيرة من طائرات النقل التي سيحتاجها الألمان لغزوهم المخطط لبريطانيا، إلا أن قوات هتلرنجحت في عبور نهر الميز في هولندا في اليوم الأول، مما سمح للفيرماخت بالالتفاف حول الحصن البلجيكي فورت ابن-إميل القريب وإجبار الجيش البلجيكي على الانسحاب من الحدود الألمانية.

وعقب القصف المهول لروتردام على يد القوات الجوية الألمانية، هدد الألمان بقصف المدن الهولندية الأخرى إذا رفضت القوات الهولندية الاستسلام، وحينها أدرك رئيس الأركان العامة أنه لا يستطيع إيقاف القصف، وأمر الجيش الهولندي بوقف الأعمال العدائية، واستسلم الجيش الهولندي في 14 مايو 1940 عندها تمكنت ألمانيا النازية من احتلال البلد بأكمله، إلا أنها واجهت مقاومة على مدار عام كامل قبل أن تحكم سيطرتها على كامل الأراضي الهولندية.



1994.. مانديلا أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا



وفي 10 مايو 1994، شهدت جنوب أفريقيا حدثًا تاريخيًا، عندما تولى الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا مقاليد الحكم في البلاد ليصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك 4 سنوات فق من إطلاق سراحه من السجن طويل الأمد الذي قضى فيه 27 عامًا خلف القضبان، حيث خرج من السجن في 1990 بعد حملة دولية طالبت بإطلاق سراحه، إلا أنه خرج من السجن مع اشتداد الحرب الأهلية التي تشهدها بلاده وتصاعدت أحداثها.

لعب مانديلا دوره التاريخي في إيقاف الحرب الأهلية بعدما تولى رئاسة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وقاد المفاوضات مع الرئيس دي كليرك لإلغاء الفصل العنصري وإقامة انتخابات متعددة الأعراق في عام 1994، وهو ما حدث بالفعل ونجح مانديلا في الفوز برئاسة البلاد وانتخب رئيسًا وشكل حكومة وحدة وطنية في محاولة لنزع فتيل التوترات العرقية.

كما عمل مانديلا على تأسيس دستور جديد ولجنة للحقيقة والمصالحة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرت سياسة مانديلا الاقتصادية الليبرالية، وعرضت إدارته تدابير لتشجيع الإصلاح الزراعي ومكافحة الفقر وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية.

وفي أوج شعبيته امتنع عن الترشح لولاية ثانية، وخلفه نائبه تابو إيمبيكي، ليصبح فيما بعد رجلًا من حكماء الدولة، وركّز على العمل الخيري في مجال مكافحة الفقر وانتشار الإيدز من خلال مؤسسة نيلسون مانديلا، وبفضل أعماله السياسية والخيرية تلقى مانديلا الكثير من الإشادات الدولية لموقفه المناهض للاستعمار وللفصل العنصري، ونال أكثر من 250 جائزة، منها جائزة نوبل للسلام 1993 وميدالية الرئاسة الأمريكية للحرية ووسام لينين من الاتحاد السوفييتي.

ورغم وفاته في 5 ديسمبر 2013، عن عمر يناهز الـ 95 عامًا، إلا أن أعمال نيلسون مانديلا ظلت محفورة في التاريخ المعاصر، ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم، كرجل جنب بلاده ويلات الحرب الاهلية ونجح في القضاء على العنصرية في جنوب أفريقيا حتى عرف بـ "أبو الأمة".



وفيما يلي نرصد أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم 10 مايو عبر التاريخ:



• 1497 - البحار الإيطالي أمريكو فسبوتشي يخرج على رأس مجموعة من السفن في رحلة البحث عن طريق جديد إلى الشرق الأقصى وآسيا غير الطريق الذي كان معروفًا حول أفريقيا، وعندما إصطدم باليابسة تصور إنه وصل بالفعل إلى الهند إلا أنه كان قد إكتشف أرضًا جديدة لم تطأها قدم أوروبية من قبل وهي أمريكا الجنوبية، لذلك فإن الأوروبيين أطلقو عليها اسم «أمريكا».

• 1529 - سليمان القانوني يبدأ بحملة من أجل حصار فيينا في قلب أوروبا.

• 1774 - لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا.

• 1862 - إمبراطور روسيا ألكسندر الثاني يقر خطة إعادة توطين الشركس في الدولة العثمانية.

• 1940 - ونستون تشرشل يتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة.

• 1960 - الإعلان عن قيام جمهورية الكاميرون.

• 1994 - الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.

• 1995 - المملكة المتحدة تقرر رفع الحظر المفروض على المحادثات الوزارية مع الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي / شين فين الذي يخوض صراعًا من أجل استقلال أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة.

• 1997 - زلزال يضرب الشمال الشرقي من إيران ويحصد 2400 شخص.

• 2004 - مقتل 16 شخص في اشتباكات بين القوات الأمريكية وجيش المهدي في بغداد.

• 2012 - تفجيرين بسيارتين مفخختين في منطقة القزاز بدمشق قرب أحد المقرات الأمنية يؤديان إلى مقتل 53 شخصًا وجرح حوالي 400. صدر بيان نُسب إلى جبهة النصرة يعلن مسؤوليتها عن التفجيرين في اليوم التالي.

• 2017 - فوز مون جيه إن بالانتخابات الرئاسية الكوريَّة الجنوبيَّة بِنسبة 41.08% من الأصوات.

• 2020 -

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