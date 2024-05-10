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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فصائل فلسطينية: إيقاع قوة إسرائيلية فى كمين بحقل ألغام شرق رفح الفلسطينية

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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اعلنت فصائل فلسطينية اليوم الجمعة، انها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم بعد تفجير حقل ألغام شرق رفح الفلسطينية وفقا لما نقلته "القاهرة الاخبارية".

قال المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر عبرية  أن هناك "حدثا أمنيا صعبا في المعارك الدائرة بقطاع غزة"، وأن عددا من المستشفيات الإسرائيلية شهدت عمليات هبوط لمروحيات تحمل جنودا مصابين.

حيث اعلنت المقاومة الفلسطينية عن استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما قصفت المقاومة تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع 8 بحي الزيتون جنوبي في مدينة غزة وسط القطاع.

و ان المقاومة قصفت أيضا بقذائف هاون من العيار الثقيل جنودا وآليات إسرائيلية متوغلة شرق حي السلام بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

 

حقل ألغام رفح فصائل فلسطينية