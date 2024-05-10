رويترز: الدبابات الإسرائيلية تسيطر على الطريق الرئيسى لمدينة رفح الفلسطينية

قالت رويترز أن الدبابات الإسرائيلية تسيطر على الطريق الرئيسي الذي يفصل بين النصف الشرقي والغربي لمدينة رفح الفلسطينية,كما تطوق الدبابات الإسرائيلية النصف الشرقي من رفح الفلسطينية بالكامل .وفقا لما نقلته "القاهرة الاخبارية".

حيث اعلنت المقاومة الفلسطينية عن استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما قصفت المقاومة تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع 8 بحي الزيتون جنوبي في مدينة غزة وسط القطاع.

و ان المقاومة قصفت أيضا بقذائف هاون من العيار الثقيل جنودا وآليات إسرائيلية متوغلة شرق حي السلام بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.