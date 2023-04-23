بعد خروجه من حسابات كولر.. 3 أندية تتصارع لضم شادي حسين

تلقى شادي حسين مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عددا من العروض المحلية بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وخرج شادي حسين من حسابات كولر في الفترة الماضية وأصبح على أعتاب الرحيل من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.





وكشف مصدر مقرب من شادي حسين أن اللاعب تلقى 3 عروض محلية للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي القادم بعد خروجه من حسابات مدرب الأهلي كولر.





وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن شادي حسين تلقي عرضا من سيراميكا كليوباترا فريقه السابق، وعرض آخر من نادي سموحة، وكذلك عرض من فاركو.

وأشار المصدر إلى أن شادي حسين لم يحسم قراره النهائي حتى الآن لحين انتهاء الموسم وحسم موقفه مع مسئولي القلعة الحمراء.



وانضم شادي حسين للأهلي في الصيف الماضي قادما من سيراميكا ولكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.