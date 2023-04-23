الزراعة: تطوير 226 مركزا إرشاديا لتوعية وخدمة المزارعين في جميع المحافظات

قال الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إن المراكز الإرشادية هى إحدى أهم وسائل العمل الإرشادي ، مشيرًا الى انه يوجد ٢٢٦ مركزا ارشاديا زراعيا على مستوى الجمهورية وهي مباني مجهزة بالقاعات ووسائل العرض لعمل الندوات والمدارس الحقلية وتوجد في جميع المحافظات في القري والمدن قريبه من المزارعين ولزياده فاعليه هذه المراكز الارشاديه ولرفع الكفاءة لها لتطوير العمل الارشادي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

وأضاف أنه تم عمل خريطة محصولية للمراكز الارشادية على مستوي الجمهورية بمعني تحديد المحاصيل الاشهر التي تزرع حول كل مركز ارشادي لتوجيه النشاط الارشادي الذي يناسب كل مركز لزياده الفاعليه والاستفاده للمزارعين.

وأوضح "الحمادي" أنه تم وضع خطه عمل من خلال الاداره المركزيه للإرشاد للندوات الارشاديه للمحاصيل الصيفية المختلفه وكذلك للانشطه الزراعيه الأخرى يتم تنفيذها من خلال هذه المراكز الارشاديه بالاستعانه بالزملاء الباحثين من المعاهد المختلفة كي يستفيد المزارعين في شتى الانشطه الزراعية.

وأكد رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي أنه خلال شهر ابريل الحالي تم تنفيذ: ندوات ارشاديه عن المكافحة المتكاملة للحشائش المحاصيل الصيفية تم في ٢٢ محافظه وندوات ارشاديه لإنتاج و مكافحه امراض الفاصوليا في ٧ محافظات وندوات ارشادية لانتاج وتسويق فول الصويا في١٣ محافظه، وانتاج فول الصويا محملا مع المحاصيل الأخرى في ١٣ محافظه، وندوات ارشادية لمزارعي القطن تنفذ في١٣ محافظه، وندوات ارشاديه لمحصول الشعير نفذت في ١٤ محافظه، وندوات ارشاديه لتحميل القطن والسمسم تم في ٥ محافظات، وتم عمل ٦ ايام حصاد للكتان في ٦ محافظات، كما تم عمل٤٠ مدرسه حقليه للقمح في ٢٣ محافظة.