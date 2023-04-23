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الإثنين 24 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بسبب تايوان.. الصين تشكو كوريا الجنوبية

تايوان
تايوان
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قدمت الصين اليوم الأحد شكوى لدى كوريا الجنوبية على خلفية تصريحات الرئيس يون سوك يول "الخاطئة" و"المرفوضة تماما" حول تايوان.

 وتبادلت بكين وسيئول انتقادات في أعقاب مقابلة أجرتها وكالة "رويترز" مع رئيس كوريا الجنوبية في وقت سابق هذا الشهر اعتبر فيهاالتوتر بين الصين وتايوان "مسألة دولية" على غرار كوريا الشمالية.

وطالبت وزارة الخارجية الصينية الطلب من مساعد وزير الخارجية سون ويدونغ الخميس، تقديم شكوى لدى السفير الكوري الجنوبي علىخلفية تصريحات يون.

 وقال سون للسفير إن تصريحات يون "مرفوضة تماما" وعبر عن "استياء عميق".

وقال رئيس كوريا الجنوبية إن قضية تايوان مسألة "تخص الصينيين ولا يمكن السماح لأي قوة بالتدخل" داعيا سيئول "للالتزام بمبدأ صينواحدة والحذر في الكلام والأفعال المتعلقة بالمسألة التايوانية".


 

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