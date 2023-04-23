استمرار فعاليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” بجنوب سيناء.. بالصور

تواصلت فعاليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” في محافظة جنوب سيناء، وفي مدينة راس سدر، نفذ مركز التنمية الشبابية لليوم الثاني على التوالي، ألعابا ترفيهية، ويوما رياضيا للأطفال، وتوزيع هدايا، بمشاركة أعضاء برلمان الشباب، و نادي التطوع بالمركز، ضمن مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” ، بتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، و متابعة محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، واحمد عبد العزيز وكيل المديرية.
وتأتي مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب جميع الأعمار ومختلف الفئات .
وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تكثيف الأنشطة والفعاليات المنفذة بمراكز الشباب تضمنت يوما ترفيهيا لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب بهدف إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال الأنشطة المنفذه العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل .
وتستمر التغطية الإعلامية للمبادرة للعام الثاني على التوالي من خلال وحدة المنسقين الاعلامين، حيث تشهد نجاحا كبيرا بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، تأكيدًا على استمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير اداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي وتطوير البرامج والأنشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.