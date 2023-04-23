ads
الأحد 23 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السويدي

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس السبت، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية السويد السيد توبياس بيلستروم.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأحداث في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السويد السيد توبياس بيلستروم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله