بالصور.. ضبط 738 كيلو دواجن مذبوحة خارج المجازر بشرم الشيخ

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بالاشتراك مع مباحث التموين، والطب البيطري وحماية المستهلك، اليوم السبت، من ضبط ألف طبق بانيه دواجن وكبد وقوانص باجمالي 738 كيلو جرام لدى احدى شركات التوريدات للمواد الغذائية بشرم الشيخ مذبوحة خارج المجازر المرخص لها قانونا، مما يعد غشا وتدليسا، وجرى التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر بالمخالفة، واتخاذ باقي الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة التموينية، وفي إطار حرص مديرية التموين على صحة المواطنين وحمايتهم من الغش التجارى.

وأكد المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، واستمرار توجيه الجهود الرقابية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات والقوانين التموينية ورصد المخالفات والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

وأشار الحارون إلى استمرار حملات الرقابة على الأغذية لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن بالمحافظة، ومجابهة كافة صور التلاعب بصلاحية المواد الغذائية أو مصادرها، وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

كان المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، قد كشف لـ"البوابة نيوز" في تصريح سابق، أن الحملات التفتيشية التي شنتها المديرية بالاشتراك مع مباحث التموين، والطب البيطري وحماية المستهلك، في مدينة شرم الشيخ خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن تحرير 41 محضرا تموينيا، بينهم ضبطية 138 كيلو جرام كابوريا وجمبري معبأة مجهولة المصدر بأحد المطاعم، وجرى التحفظ على المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مضبوطات