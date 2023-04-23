إصابة 8 أشخاص فى إطلاق نار بواشنطن

الأحد 23/أبريل/2023 - 01:13 ص

أصيب ثمانية أشخاص بينهم طفل في حادثي إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن ليلة الجمعة، وتعتقد الشرطة أنهما مرتبطان بهما.



وقالت إدارة شرطة المدينة، لم تقع قتلى في إطلاق النار، لكن قد تكون مرتبطة بحقيقة وقوعهما في نفس المنطقة من المدينة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضافت الشرطة، إنه أثناء الرد على إطلاق نار في شارع ليباوم أدى إلى إصابة ٧ أشخاص، وتم الإبلاغ عن إطلاق نار آخر في مكان قريب وبعد فترة وجيزة.

وبحسب شهود عيان في شارع ليباوم، فإن سيارة سوداء “انطلق منها الرصاص في منطقة سكنية، وأطلقوا النار على الناس بشكل عشوائي".

وأكدت الشرطة، التي لم تعلق حتى الآن على دافع محتمل لإطلاق النار، نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، لكنها أشارت إلى وجود بعض الارتباك بسبب العدد الكبير للقتلى وأقاربهم.