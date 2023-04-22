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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على خادمة سرقت عملات أجنبية ومحلية من داخل شقة بالساحل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل من (أحد الأشخاص-  مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" من داخل الشقة محل سكنه. 


بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (خادمة "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة البستاتين). 


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها أقرت بأنه نظراً لطبيعة عملها كخادمة لدى المجنى عليه وعلمها بثرائه وإحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة داخل الشقة سكنه، إختمرت فى ذهنها فكرة سرقته ، وحال تواجدها بالشقة إستغلت عدم تواجد المُبلغ وتمكنت من الإستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها ولاذت بالفرار ، وتم بإرشادها ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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