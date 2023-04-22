احتفالا بأعياد تحرير سيناء.. فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا للجماهير

تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربى بالقلعة مجاناً لإستقبال الجماهير يوم الثلاثاء الموافق 25 / 4 / 2023.

ويأتي ذلك احتفالاً بأعياد تحرير سيناء 25 إبريل، وحرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

كما تشارك الموسيقات العسكرية فى احتفالات تحرير سيناء 25 إبريل بفرق سيمفونية متميزة لتقديم عدد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغانى والألحان الوطنية فى الميادين الرئيسية بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية .