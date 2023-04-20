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الخميس 20 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اليوم.. «بتروتريد» تغلق باب استقبال قراءة غاز المنزل الشهرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تغلق شركة الخدمات التجارية البترولية ”بتروتريد“، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس الموافق ٢٠ أبريل 2023، باب استقبال قراءة غاز المنزل الشهرية للوحدات إلكترونيًا للشهر الجاري والذي امتد لمدة ٢٠ يوما.

 

يأتي ذلك في إطار حرص شركة ”بتروتريد“ على تيسير الخدمات المقدمة بهدف راحة عملاء الشركة مستخدمي الغاز الطبيعي المنزلي، وتطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية  لـ ”التحول الرقمي“ في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وتوفِّر الشركة 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

بتروتريد وزارة البترول شركة الخدمات التجارية البترولية قراءة الغاز