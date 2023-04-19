"إينولا" و"دراما الشحاذين" ضمن عروض نوادي المسرح ببورسعيد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم عروض نوادي المسرح الإقليمي ببورسعيد، وشهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد عرض "إينولا"، ‏تأليف عيسى جمال الدين، موسيقى واستعراضات وإخراج بيشوي عماد إسحق.



وتدور أحداث المسرحية حول الحرب العالمية الثانية بكل ما فيها من مشاعر إنسانية، كما يناقش العرض قضية لماذا يقتل الإنسان أخيه الإنسان والأمنيات أن يعم السلام.

العرض إضاءة شادي عزت، ديكور كيرلس ناجي شكري، ملابس ومكياج يوستينا نعيم عزمي، أداء تمثيلي محمد حسن، مينا سمير، ليلى محمد، معتز الجزار، محمد محسن، أبانوب عادل، جيسكا فادي، سوسنا عماد، ياسمين أحمد، روجينا مجدي، مريم محمد، دميانا بشارة.

أعقبه العرض المسرحي "دراما الشحاذين" تأليف بدر محارب، وإخراج عبد الرحمن وحيد، إضاءة مهيمن هشام ديكور محمد الأسمر، مكياج حنين محمد، مخرج منفذ محمد الوصيف، إعداد موسيقى خالد السيسي.

"دراما الشحاذين" عرض مسرحي كوميدي، تدور أحداثه في مسرح مهجور يدخل إليه اثنان من المشردين ولكنهما يفاجآن بوجود اثنين من الشحاذين يتخذون المسرح المهجور كمسكن لهما، ويبدأ الصراع بعد دخول لص إلى المسرح محاولا الهرب من الشرطة إلى نهاية الأحداث.

العرض تمثيل كريم مصطفى، أمينة العربي، محمد عمر، ميدو الوصيف، حنين محمد، محمد نصر، كما أقيم العرض المسرحي "صباحين وحتة " تأليف محمد خلف وإخراج عبد الله طيرة.

حضر العروض الدكتورة جيهان المالكي مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، وأعضاء لجنة التحكيم والمخرج أحمد عبد الجليل، وأحمد نور الدين مصمم ديكور، وإيمان سلامة سلام عضو الرقابة على المصنفات الفنية، والكاتب أحمد زيدان كاتب، مروة ماهر مقرر اللجنة.

عروض نوادي المسرح من إنتاج إدارة المسرح برئاسة محمد جابر التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ضمن النشاط المسرحي بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.