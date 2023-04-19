استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك

رفعت كافة قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة كل مايخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الإنضباط لحماية وتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.



وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية تكثيف الخدمات الأمنية والأقوال والارتكازات بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة والحيوية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع والدعم بعناصر من الشرطة النسائية.

وشملت الإجراءات تكثيف الخدمات المرورية ومواصلة تفعيل التقنيات التكنولوجية الحديثة لمتابعة وملاحظة الحالة المرورية بكافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق، بالإضافة إلى إضطلاع مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والوقوف على مدى يقظة والتزام القوات بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم خلال تنفيذ محاور الخطط الأمنية.

كما أعدت أجهزة الوزارة خطة إنتشار أمني مُكثف بالمناطق التى تشهد تجمعات للمواطنين خاصة المتنزهات والحدائق ودور السينما والمسطح المائى لنهر النيل.

ومن جانبها تؤكد أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة جهود توفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.

يأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع درجات الإستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك

Screenshot_2023-04-19-13-51-30-10_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae

Screenshot_2023-04-19-13-51-21-13_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae