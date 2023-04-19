كوريا الجنوبية تسجل 3 إصابات جديدة بجدري القرود

سجلت كوريا الجنوبية 3 إصابات جديدة بمرض جدري القرود الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 16 حالة.

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أن اثنين من المرضى من مواطني كوريا الجنوبية؛ يقيم أحدهما في سول والآخر في إقليم كيونغكي، بينما الثالث هو أجنبي يعيش في إقليم كيونغ سانغ الشمالي، وأكدت أن المصابين الثلاثة لم يسافروا للخارج في الآونة الأخيرة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن أول حالة إصابة بالمرض في 22 يونيو من العام الماضي و4 حالات أخرى حتى مارس الماضي، وكانت الحالات الخمس الأولى مرتبطة بالسفر إلى الخارج، لكن الإصابات الـ 11 الأخيرة التي بدأت في 8 أبريل الجاري انتقلت محليًا دون سفر للخارج.

ويعرف المرض تقليديا في مناطق في وسط وغرب أفريقيا ويمكن أن يسبب الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي وأعراض أخرى.