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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استولى مستوطنون الليلة على منزل فلسطيني في بلدة المزرعة بمدينة رام الله، بعد أن أقدموا على طرد سكانه، كما اعتدى هؤلاء على مركبات فلسطينية بالحجارة قرب مدينة البيرة، وفق ما ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

في ذات السياق، أفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة أن مئات المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وذلك بالتزامن مع فرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على مداخل البلدة القديمة، لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى الأقصى، كما اعتقلت تلك القوات فلسطينيين في قلنديا ونابلس على حواجز عسكرية.

فلسطين مستوطنون قوات الاحتلال رام الله