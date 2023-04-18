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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 34 محضرًا تموينيًا خلال حملة على الأسواق بمركز مغاغة

تحرير34 محضر تمويني
تحرير34 محضر تمويني خلال حملة رقابية على الأسواق بمركز مغاغة
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واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا اليوم الثلاثاء تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية ، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك ، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

فى ذلك السياق ، قال محمد حلى رئيس مركز ومدينة مغاغة ، إن الوحدة المحلية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على عدد من المخابز البلدية والمحال التجارية ( بيع الدواجن والبدالين ومنافذ أهلا رمضان )، شملت شارع الجمهورية الشرقي وشارع السلام ومنطقة المنشية بحي شمال المدينة ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير (34) مخالفة تموينية منها  محضر تجميع  طن ونصف سكر تمويني و(٣) محاضر تجميع سلع تموينية غذائية مدعمين بغرض بيعهم بالسوق السوداء و (4)محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ علي المضبوطات  لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأضاف رئيس المركز، أن الحملة قامت بالمرور على المخابز البلدية وتم تحرير (13) محضر نقص وزن  ، و(3 ) محاضر تجميع  و تبديد دقيق مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء، محضرين عدم الاحتفاظ بمكينة بيع الخبز بالمخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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