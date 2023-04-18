بدء موسم حصاد وتوريد القمح بالشرقية لعام 2023

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء موسم توريد وحصاد القمح لعام ٢٠٢٣م الي صوامع وشون المحافظة ، اليوم الثلاثاء حيث تم اليوم توريد ٣٥٠ طنا و٤٧٥ كيلو قمح لـ ٧ مواقع مختلفة ، مشدداً على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية حفاظاً على الكميات المورده من الأقماح .

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ان الاقماح المحليه لموسم ٢٠٢٣ تم توريدها الى ٧ من واقع ٥٩ صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية ( القرين - الصالحية الجديدة- الحسينية - صان الحجر - أولاد صقر- الحسينية - أبو حماد ) تابعة ( الشركه المصريه القابضه للصوامع والتخزين- الشركه العامه للصوامع والتخزين - شركه المطا حن التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه - البنك الزراعي المصري) .

أشارت وكيل وزارة التموين إلى ضرورة مراعاة الضوابط أثناء عملية التوريد استلام الأقماح بالصوامع والشون ( المعدنيه -الاسمنتيه) والبناكر والشون الاسمنتية والاسفلتيه المطابقه لشروط التخزين، وعدم تخزين اي اقماح محليه في الشون الترابيه، والتأكد من خلو المواقع التخزينيه من اي اقماح محليه قديمه أو مستورده ويتم تخزين الأقماح على عروق خشبية أو طبالي ويتم تغطيتها بالمشمعات والاغطية .

وتطهير الصوامع والبناكر من آثار محصول الموسم السابق مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون.

وفي سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٢١٠٠٠فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان لافتاً إلي ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.