وزير الشباب ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أعمال التطوير بنادى الإرادة والتحدى

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أعمال التطوير المنتهية بنادى التحدى والإرادة بمحافظة كفر الشيخ، والذى يخدم أبناء المحافظة من ذوى الهمم والقدرات الخاصة.

تضمنت أعمال التطوير افتتاح الملعب الأكريليك والمبنى الاداري للنادى، وتفقد تدريبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأليمبى فى رياضتى "كرة السلة وتنس الطاولة"، وتفقد تدريبات منتخب السلة، وعروض الفن التعبير للقادرون باختلاف.

كما قام وزير الشباب والرياضة بتفقد تدريبات وأنشطة المشروع القومى لذوى الهمم والقدرات الخاصة، والذى تنفذه الوزارة فى رياضات "الكرة الطائرة جلوس، تنس الطاولة، رفع الأثقال"، ومشاهدة عروض الفن التعبيرى لمكتب قادرون باختلاف، بجانب تفقد مشروعات الطرح الاستثمارى بمركز انيرجى الرياضى، وتفقد تدريبات منتخب المحافظة فى رياضة الكاراتيه.

أكد وزير الشباب والرياضة الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لأبناء مصر من ذوى القدرات الخاصة والهمم، والعمل على مزيد من الدمج المجتمعى لهم، من خلال الأنشطة والبرامج المتنوعة التى تنفذها الوزارة خصيصاً لهم، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يضع ذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم فى مقدمة الأولويات.

والتقى الدكتور أشرف صبحى مجموعة من أبناء كفر الشيخ من ذوى القدرات الخاصة والهمم من أعضاء نادى الإرادة والتحدى، والمتواجدين خلال افتتاح أعمال التطوير بالنادى، حيث وجهوا الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ على المستوى المتميز الذى بات عليه النادى، وتلبية مختلف رغباتهم وتطلعاتهم.

كما التقى الوزير ٢٥٠ شاب وفتاة من أعضاء برلمان شباب مصر عن محافظة كفر الشيخ، حيث استمع لهم حول جدول انعقادات اجتماعاتهم لبحث الملفات والقضايا فى مختلف المجالات.

رافق الوزير -خلال الجولة- مجموعة من السادة النواب وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، ومن وزارة الشباب والرياضة كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب،محي معروف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي ،محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر