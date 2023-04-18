زار وفد من القيادات الدينية بمحافظة مطروح، برئاسة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس مجلس إدارة فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ حسن عبد البصير، مساء أمس الإثنين، كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسى مطروح، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

تضمن الوفد الشيخ محمد مصطفى، مدير الدعوة والإعلام بأوقاف مطروح، الشيخ عبد الحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح، الشيخ صابر الشرقاوى، مدير إدارة شئون القرآن وعضو منظمة خريجي الأزهر، والشيخ عبد اللطيف محمد مدير الدعوة بمنطقة وعظ مطروح، والهام جلال، المدير الإداري لفرع المنظمة، وعدد من مديري الإدارات والدعوة بالمنطقة الأزهرية.



وتقدم رئيس مجلس إدارة فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، بأصدق التهاني إلى الإخوة الأقباط بمصر عامة ومحافظة مطروح خاصة بهذه المناسبة المجيدة، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد مناسبات دينية عظيمة، تتزامن مع بعضها وتعكس جميعها تكاتف وتلاحم أبناء مصر، الذي تربطه روابط وأواصر أخوة متينة منذ أقدم العصور.

واختتم حديثه بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم على وطننا الغالي دوام الرفعة والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، روح الأخوة والمودة والتسامح التى تجمع بين أبناء الشعب المصرى، وأن المصريين جميعا شركاء في بنيان واحد ونسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان.



ومن جانبه، أعرب القمص متى زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، عن سعادته بهذه الزيارة لتقديم التهنئة من القيادات الدينية بالمحافظة، بعيد القيامة المجيد، مشيرا إلى إن تلاقى الأعياد يؤكد أننا جميعاً شعب واحد، مؤكدًا أن الأديان السماوية تدعو إلى السلام، داعيا الجميع بالدعاء دوماً بأن يعم السلام أرجاء العالم.

القيادات الدينية بمطروح تزور كنيسة «العذراء مريم» لتقديم التهنئة "بعيد القيامة"

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