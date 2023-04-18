السيسي يصل إلى مركز المنارة لحضور احتفالية ليلة القدر

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المنارة الدولي للمؤتمرات لحضور الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف بليلة القدر.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف بليلة القدر كما يتم تكريم الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم.

ليلة القدر

وفي السياق قال مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم الدكتور شوقى علام، إن ليلة القدر ليلة عظيمة تتنزل فيها البركات والأنوار فهى ليلة خير من ألف شهر، وعلى كل مسلم أن يتحراها ويجتهد فيها بالعبادة والطاعة حتى ينال ثمارها وأنوارها، ويستقبلها بالذكر وقراءة القرآن.

وأضاف المفتى فى تصريحات إعلامية أن ليلة القدر ليلة اختصها الله بسورة سميت باسمها هى "سورة القدر" ذلك بأنها أفضل ليالى الدنيا، حيث إنها ليلة شرفها الله بنزول القرآن فيها، وجعلها خيرا من ألف شهر، كما أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قد اختصها بمزيد العبادة وقيام الليل.

وأوضح أن فضائل ليلة القدر كثيرة وتدل على خيريتها بين الليالى ومن بينها أن الملائكة تتنزل فيها وكذلك أمين الوحى سيدنا جبريل عليه السلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم حيث قال عن ليلة القدر (تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتىٰ مطلع الفجر).

وأشار إلى أن الملائكة تتفقد أحوال العباد المجتهدين فى الطاعات فى هذه الليلة المباركة، وقد رجح الكثير من العلماء أن تكون ليلة القدر هى ليلة 27 من رمضان، وهو ما ورد فى روايات عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على تحرى ليلة القدر فى ليلة 27 لذا فإن المسلمين مأمورون بتحرى ليلة القدر فى العشر الأواخر، حيث قال الرسول الكريم، "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

ولفت إلى أنه من عظيم فضل ليلة القدر كما جاء فى القرآن الكريم أنها تعادل ألف شهر فى أجر العبادة فيكون المجتهد فيها بالطاعات كأنه عاش ألف شهر فى طاعة وما ينتج عنها من ثمرات وعطاء من الله سبحانه وتعالى.

وحث مفتى الجمهورية، المسلمين جميعا أن يتحروا ليلة القدر ويجتهدوا فيها بصنوف الطاعات من قيام لليل وذكر الله تعالى وقراءة القرآن الكريم الذى نزل فى هذه الليلة المباركة، وكذلك بالتصدق ومختلف العبادات، حتى يفوزوا بثمرات ليلة القدر ونفحاتها.

علامات ليلة القدر

صفاء السماء فلا تكون فيها سحب أو غيوم وتكون الشمس صبيحة ليلة القدر بيضاء بلا شعاع.

اعتدال الجو يوم ليلة القدر فلا يكون باردا ولا حارا بل يكون جوا ربيعيا.

ينزل فيها مطر خفيف يساعد علي تلطيف حالة الجو.

تكون ليلة من ليالي الوتر من العشر الاواخر من رمضان

دعاء ليلة القدر 2023

اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت اليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم أسالك فى ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به وأن تقضى حاجتي يا ارحم الراحمين

اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا أجبته ولا تائبا إلا قبلته ولا عاريا إلا كسوته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا طالبا إلا وفقته ولا عاصيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عدوا إلا أخذته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.