ننشر أسماء المكرمين في ليلة القدر من حفظة القرآن بجنوب سيناء

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر والذى أقيم بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ.

وكرم المحافظ حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقة التي جرى تنظيمها بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء، ووزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المعظم، كما قرر المحافظ اهداء رحلة عمرة لإحدى الفائزات بعد اجراء القرعة العلنية أمام الحضور.

وحصلت “البوابة نيوز” على أسماء المكرمين وهم:

-ياسر حافظ عبد الرحمن محمد القرآن الكريم كاملا

-قمر ابو زيد قاسم القران الكريم كاملا

-عبير صابرين المتولي العيسوي القران الكريم كاملا، التي فازت بهدية المحافظ رحلة عمرة بعد إجراء قرعة علنية امام الحضور

-نهى ضياء الدين ابراهيم القران الكريم كاملا

-ناصر محمد رمضان القران الكريم كاملا

-أروى السيد محمود شرف نصف القرآن الكريم

-مريم عادل حامد علي نصف القرآن الكريم

-عبد الرحمن بسام محمد نصف القرآن الكريم

أما بالنسبة لحفظ 10 أجزاء من القرآن فهم ساره ممدوح عبد الخالق، واروى صلاح حسين علي.

وبالنسبه لحفظ سبعة اجزاء من القران الكريم هم: عبد الحليم محمود عبد الرحيم، ومحمد عشري محمد عبد الهادي، ومازن ابراهيم نبيل

وفي السياق ذاته كرم المحافظ فريق العمل لدورهم البارز ومجهوداتهم في مجال الدعوة وهم الشيخ -السيد يوسف السيد غيث مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة

-الشيخ ابراهيم احمد علي مدير الدعوة بالمحافظة

-الشيخ حسين محمود محمد مدير شئون القرآن بالمحافظة

-الشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد

كما كرم المحافظ الدكتور محمد عبد العظيم ابراهيم معلم خبير لغة انجليزية بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية لحصوله علي الدكتوراه من جامعة الأزهر في الرسالة المقدمة في مجال تطوير إدارة التعليم الثانوي العام بمصر في ضوء نظام إدارة المنظمات التعليمية تحت عنوان " الفلسفة في التربية تخصص الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة".

من جانبه قدم محافظ جنوب سيناء، خالص تهانيه القلبية لشعب جنوب سيناء، بمناسبة ليلة القدر المباركة، مطالباً الجميع بضرورة تضافر الجهود، خاصة ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

حضر حفل التكريم القيادات التنفيذية والشعبية، والشيخ سيد غيط مدير عام الأوقاف بالمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، و الشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ للمساجد، والنائب جيفارا الجافي والأئمة والدعاة بمديرية الأوقاف، ولفيف من مواطني شرم الشيخ.

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