رئيس جامعة المنيا يؤكد على دعم مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، على الاستمرار في تقديم كامل الدعم لمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بما يضمن تحقيق تطلعات أعضاءه نحو توفير مناخ اجتماعي ترفيهي وخدمي لأعضاء النادي وأسرهم، والرقي بخدماته ومشاركاته الفاعلة لإثراء الحياة الجامعية بما يمثله من حلقة وصل بين جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، معرباً عن تقديره لجهود مجلس الإدارة الحثيثة ومساعيه الكبيرة لخدمة الأعضاء وإحداث تطوير شامل لكافة خدماته وبنيته التحتية.

جاء ذلك خلال الإفطار الجماعي واللقاء الذي جمعه مع أعضاء مجلس إدارة النادي، بحضور الدكتور مصطفي عبد النبي، والدكتور جمال أبو المجد، رؤساء الجامعة السابقين، والدكتور محمد جلال حسن رئيس مجلس إدارة النادي، ود. أبو هشيمة مصطفي، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، ود. هاني العربي، ود. حسام عبد الرحيم، ود. علاء السيد، أعضاء مجلس الإدارة وبحضور عدد من العاملين بالنادي.

كما اطلع رئيس الجامعة خلال اللقاء على الخطط المستقبلية لمجلس إدارة النادي، لتطوير الخدمات، في الإطار العام لحسن إدارة موارده واستثمارها، ورفع كفاءة العمل، والتطوير المستمر، وصولاً إلي زيادة قدرته التنافسية.