رئيس جامعة كفرالشيخ يستعرض جهودها في مبادرة حياة كريمة

أشاد، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، بالجهود الكبيرة، التي توليها القيادة السياسية في توفير جميع الخدمات للمواطنين، من خلال مبادراتها الرئاسية، التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.



وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي ، أن مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية، التي نجحت في توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة في أنشطة المبادرة .



وأوضح د. دسوقي أن الجامعة تعمل على تعزيز الوعي وبناء شخصية الطلاب، مشيرًا إلى أن الندوات التوعوية التي تشارك الجامعة في تنظيمها للطلاب بمختلف الكليات تستهدف، دعم وتعزيز مشاركة طلابها في العمل التطوعي بالمشروع القومي «حياة كريمة» فضلا عن القوافل المتكاملة التي تم توجيهها لمختلف قرى المحافظة.



وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ بأنه، إلى جانب نشر ثقافة العمل التنموي والتطوعي، من تنفيذ ندوات توعوية لطلابها، إيمانا بدورها المجتمعي يتم التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لإطلاق زيارات ميدانية للطلاب والطالبات بمختلف كليات ومعاهد الجامعة إلى مواقع عمل المشروعات القومية الكبرى للتعرف على الجهود المبذولة ومعدلات، حجم الإنجازات التي تم تنفيذها لتطوير قرى الريف المصري والجهود التنموية المبذولة على أرض الواقع.

وكشف د. دسوقي أنه تم تنظيم زيارات ميدانية دورية أسبوعيا شارك فيها العديد من الطلاب إلى قري مراكز محافظة كفرالشيخ، حيث تم زيارة عدد من المشروعات، منها مجمع الخدمات الزراعية والخدمات البيطرية ومتابعة الأعمال التي تمت بالوحدات الصحية، ووحدات الصرف الصحي، والخدمات التي قدمت للمواطنين في الأحوال المدنية.

قال الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، يمتلكون مستوى عالٍ من الوعي والفهم والإدراك، لافتًا إلى أنّ مؤسسة حياة كريمة ساهمت بدور كبير في رفع مستوى الوعي من خلال سلسلة من الندوات التوعوية داخل أروقة جامعة كفر الشيخ.

وأضاف عبدالرزاق، أنّ حياة كريمة مشروع عظيم كونه، غيّر وجه الحياة في الريف، الذي يمثل أكثر من 60% من سكان جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أنّ الجامعة تؤكد تعزيز العمل التطوعي، وتشجع الطلاب على المشاركة بالقوافل التابعة لـ حياة كريمة الأسبوعية.

وأوضح أنّ جامعة كفر الشيخ حريصة على مشاركة أكبر عدد من الطلاب كمتطوعين في قوافل حياة كريمة، وحثّهم على المشاركة في مشروعات المؤسسة، مؤكدًا أنّ الشباب المصري لديه قدرة غير طبيعية على المشاركة بالأعمال الخيرية والعمل التطوعي.



كما نظمت جامعة كفر الشيخ ،العديد من القوافل الطبية المتكاملة، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع وزراة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بكفر الشيخ.

يشارك في القوافل عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب وطب الاسنان والتمريض، حيث يتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي تشمل الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب والاسنان، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كما يشارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي، في أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان.

وأضاف أن القوافل الطبية علي مدار أربعة اعوام منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة أجرت الكشف الطبي على أكثر من 56000 حالة من أبناء القري على مستوي المحافظة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة. وأكد دسوقي أن القوافل تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري و الضغط و كيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

وقال رئيس الجامعة، إن القافلة البيطرية ، تمكنت من علاج الاف الحالات من قطاع الماشية والدواجن بقري محافظة كفر الشيخ، وصرفت الأدوية البيطرية اللازمة للمزارعين مجانًا، بالإضافة إلى توعية المزارعين ومربي الماشية بالعديد من الإرشادات البيطرية السليمة والتى استهدفت أكثر من 1050 مزارع، مؤكداً أن هذه القوافل التي تشهدها قرى المحافظة جاءت من أجل تقديم الخدمات البيطرية للمزارعين وعلاج الماشية والطيور.