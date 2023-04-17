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الإثنين 17 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: لا أحد فوق القانون.. وسيتم فصل كافة المرافق العامة عن المولات والأبراج المخالفة

محافظ أسوان يوجه
محافظ أسوان يوجه بإزالة الدور السادس المخالف بمول الاسيوطي
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه لا أحد فوق القانون وسيتم الحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب من المخالفين وأصحاب التعديات حيث سيتم فصل كافة المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وغاز طبيعى من أي مول أو برج تجارى وسكنى وإدارى فيه مخالفات بناء بشكل غير قانونى. 

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية المفاجئة لمحافظ أسوان لبرج ومول الأسيوطى بوسط مدينة أسوان بعد تعمده ببناء دور سادس مخالف على الرغم من رفض التصالح معه على الدور الخامس المخالف أيضاً لضوابط واشتراطات التصالح في مخالفات البناء ، والتي رافقه خلالها الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، بجانب مديرى الصحة والبيئة وأمن المحافظة والمتابعة الميدانية ، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ومسئول المتغيرات المكانية .

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته المشددة بأن تتم أعمال هدم وإزالة الدور السادس المخالف على نفقة صاحب المول مع تحرير محاضر مخالفة تمهيداً لإحالته للنيابة العامة ، وهو الذى يتوازى مع فصل المرافق العامة عن المول ، مكلفاً مديرى الجهات التنفيذية بإصدار قرارات وقف التراخيص للأنشطة التي يضمها المول من عيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات .

وقد كشفت الجولة المفاجئة للمحافظ عن وجود سناتر للدروس الخصوصية، حيث وجه أشرف عطية إلى قيام اللجنة المشكلة بإستكمال جهودها، لغلق مراكز الدروس الخصوصية سواء داخل هذا المول أو باقى المولات التجارية حفاظاً على حياة وسلامة الطلاب والطالبات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في هذا الشأن ، فيما أمر عطية برفع كافة الإشغالات داخل المول التجارى مع الإستمرار في حملات إزالة الإشغالات من المحلات العشوائية .

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برج ومول الأسيوطى ازالة الاشغالات إزالة الدور السادس أخبار محافظة أسوان