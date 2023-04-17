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الإثنين 17 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: المناوشات الجارية الآن في الخرطوم تقودها مجموعات خارج معسكرات الدعم السريع المتمردة

السودان
السودان
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قال الرشيد المعتصم، الباحث في مركز الخرطوم للحوار، إن المناوشات الجارية الآن في الخرطوم تقودها مجموعات خارج معسكرات الدعم السريع المتمردة، وتستهدف أماكن حيوية في الخرطوم.

 

وأضاف “المعتصم” خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن هذه المجموعات المتمردة تقوم بعمليات انتحارية خاطفة، لكن بقوات ليس لها قدرة على احتلال مواقع أو مدن أو الصمود في القتال، وسرعان ما تهرب وتترك أسلحتها.

 

وتابع أن تقديره للموقف أن قوات الدعم السريع المتمردة استنزفت في المعارك، وتبقى منها مجموعات متفرقة خطوط اتصالها وإمدادها مقطوعة، والمسيطر الآن هو الجيش السوداني على الأرض.

 

وأوضح أن أغلب المتمردين بدأت تهرب من المدن إلى حدود المدن وفي محيط الخرطوم وأطراف الأحياء السكنية والمزارع، وتتجمع لتتحرك ليلا دون أن تصدر أصوات لتهاجم المواقع الحيوية داخل الخرطوم.

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