شاهد| "الكربون" لعبة الأطفال الخطيرة والمثيرة للجدل

مع اقتراب أيام عيد الفطر المبارك، يبحث العديد من الأطفال عن الكثير من الألعاب التي تسلي أوقاتهم، من بين هذه الألعاب تعد لعبة " الكربون" من أكثر الأشياء المثيرة للجدل، لما تحدثه من ضجيج بين السكان في المنطقة وأصوات فرقعات عالية للغاية.

تتكون لعبة الكربون من زجاجة "بيرسول" الخاصة بالمبيد الحشري، وأيضا ماسورة مياة كبيرة، يضع بداخلها الكروبونات ويتم إشعال النيران فيها بالولاعة ما ينتج عنها صوتًا مزعجًا كأصوات الرصاص، حيث رصد البوابة نيوز عدد من الأطفال الذي يلعبون في الشوارع بهذه الألعاب الخطرة والتي تسبب نوعًا من الإزعاج في المنطقة.

يذكر أنه تفصلنا عن بداية أيام عيد الفطر المبارك أيام قليلة، الأمر الذي يدفع الأطفال بالاستعداد إلى تجهيز الألعاب التي يقضون بها أوقات المرح في عطلة العيد.