دفن جثة شقيقين توفيا في انقلاب سيارة بالمقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بدفن جثة شقيقين لقيا مصرعهم اثر انقلاب سيارة ملاكي بدائرى المقطم، كقب توقيع الكشف الطبي الظاهرى عليهم، والتحفظ علي السيارة لفحصها.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث لكشف ملابساته، واستدعاء اسرة المتوفيين، لسؤالهم.

كشفت التحقيقات أن المتوفيين هما "مصطفى ا" في الصف الثاني الإعدادي، وشقيقه "أحمد" لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تلقى العلاج في المستشفي ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة في المقطم، بوقوع انقلاب سيارة ملاكي ووجود حالة وفاة شابين، وتمّ الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

