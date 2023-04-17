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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النيابة تصرح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها في حادث بالشرقية

جثة ارشيفيه
جثة ارشيفيه
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قررت نيابة فاقوس اليوم الاثنين التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر تعرضها لحادث سير دراجة نارية "توك توك" في قرية إكياد البحرية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول طفلة عمرها 4 سنوات جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر تعرضها لحادث صدام دراجة نارية "توك توك" في قرية إكياد البحرية وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

4 سنوات التصريح بدفن جثة التصريح بدفن جثة طفلة اليوم الإثنين تعرضها لحادث