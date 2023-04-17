النيابة تصرح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها في حادث بالشرقية

قررت نيابة فاقوس اليوم الاثنين التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر تعرضها لحادث سير دراجة نارية "توك توك" في قرية إكياد البحرية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول طفلة عمرها 4 سنوات جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر تعرضها لحادث صدام دراجة نارية "توك توك" في قرية إكياد البحرية وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.