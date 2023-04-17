وزيرة الثقافة تجتمع بوفد "حياة كريمة" لبحث تكثيف التعاون بقرى المبادرة

اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الإثنين، مع وفد من مسئولي المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لبحث سبل تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة في القرى التي تشملها المبادرة.

وجهت وزيرة الثقافة، بتكثيف الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، وتشكيل فرق عمل لإكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات الإبداعية والفنية ودعمهم، وتسيير المزيد من القوافل الثقافية وهي التجربة التي لاقت نجاحا خلال شهر رمضان.

كما وجهت بسرعة إنشاء منافذ مشروع "كتابك" بقرى المبادرة والاهتمام بصعيد مصر، وأوضحت أن بداية منافذ مشروع "كتابك" ستكون بسوهاج، وقنا، مع مراعاة تنوع وشمول العناوين التي سيتم تزويد منافذ المشروع بها.

وأثنت وزيرة الثقافة، على التعاون المثمر بين وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة ومبادرة حياة كريمة تنفيذا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان وترسيخ الهوية المصرية، وبناء قرى تكفل حياة كريمة لمواطنيها.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، والعقيد حسني التميمي، رئيس الغرفة المركزية لمتابعة المشروع القومي حياة كريمة، والعقيد كريم توفيق رئيس القطاع الهندسي، والعقيد محمد مصطفى، مدير القطاع الهندسي بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس محمد صديق، مدير أول القطاع الهندسي بمؤسسة حياة كريمة، ندا خضر، مدير قطاع التنمية المتكاملة والمبادرات، وحمدي ممدوح، عضو فريق التنمية المتكاملة والمبادرات.