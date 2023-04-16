مصطفى محمد يسجل هدفا في مباراة نانت وأوكسير بالدوري الفرنسي

خسر فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، من مضيفه أوكسير، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لابي ديشامب، في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الفرنسي.



وافتتح أوكسير أهداف المباراة في الدقيقة 5 عن طريق جوبال جونيور وأضاف زميله نونو دا كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، سجل مصطفى محمد هدف تقليص الفارق في الدقيقة 55، وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري طول أحداث اللقاء.



وبدأ نانت المباراة أمام أوكسير بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: جواو فيكتور مارسيلينو - نيكولاس بالويس - جان شارل كاستيليتو - جوان حجام.

خط الوسط: أندري جيروتو - لودوفيتش بلاس - موسى سيسوكو - صامويل موتوسامي - موسيس سيمون.

خط الهجوم: مصطفى محمد

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد نانت عند 31 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما رفع أوكسير رصيده إلى 32 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر.