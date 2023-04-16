مجلس إدارة الزمالك يستقر على استقالة جماعية بعد عزل" مرتضي منصور"

قال مصدر بنادي الزمالك، إن مجلس إدراة النادي استقر على تقديم استقالة جماعية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد قرار عزل مرتضي منصور من رئاسة النادي من القضاء الإداري.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت انها ستتخذ الإجراءات القانونية التزاما بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي.

يواجه فريق الزمالك غدا الإثنين، فريق المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب القاهرة الدولي.

ويأتي فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة.

ويعد لقاء المقاولون العرب هو الأول للمدير الفني الجديد للزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو والذى تولي مهمة الفريق خلفا للمدرب البرتغالي فيريرا.

ويختتم فريق الكرة الأول بالزمالك اليوم الأحد استعدداته للقاء المقاولون، ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا بالقائمة التي ستخوض اللقاء.