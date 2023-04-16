يوكينفورم: ألمانيا تتلقى 337 تقريرًا بشأن جرائم حرب مزعومة بأوكرانيا

ذكرت وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية اليوم الأحد، أن مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي الألماني تلقى 337 تقريرا عن جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.

أوضحت أنه "اعتبارًا من منتصف أبريل 2023، تلقى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي الألماني 337 تقريرًا عن جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا".

تم جمع المعلومات من قبل اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا أو مواطني ألمانيا الذين أقاموا أو يقيمون الآن في أوكرانيا.

يدعم مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي الألماني المحققين الأوكرانيين على وجه الخصوص، من خلال جمع الأدلة وكذلك شراء وتوفير المواد لأعمال الطب الشرعي.

منذ بداية الحرب الروسية، سجلت أوكرانيا بالفعل أكثر من 77 ألف جريمة حرب ارتكبت في أراضيها.