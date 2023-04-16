وزير القوى العاملة: نتعاون مع كافة المشروعات الاستثمارية التي تُوفر فرص العمل

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، وفدًا من إدارة شركة سامسونج مصر برئاسة جون سو جونج رئيس مجلس الإدارة، ورحب الوزير بالتعاون مع الشركة، موجها الإدارات المُختصة بالاستجابة لطلب إدارة سامسونج مصر بزيارة "الشركة" للوقوف على أوجه التعاون خاصة فيما يَخص ملف التدريب المهني وتبادل الخبرات، والتعاون في توفير فرص العمل التي تطلبها في ظل توسعاتها الجديدة.

وقال "شحاتة"، إن الوزارة حريصة أيضًا على تقديم كافة أشكال التعاون لمساندة كافة المشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية التي توفر فرص العمل، وتساند هيكل الصادرات المصرية.

وأوضح جون سو جونج، للوزير أن الشركة حريصة على متابعة وتنفيذ كافة تشريعات العمل في الدولة المصرية، وكذلك التوسع في السوق المصري من خلال فتح فروع جديدة، مشيرًا إلى أن السوق المصري يُعتبر من الأسواق الواعدة، وبوابة لتصدير منتجات الشركة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تُصدر 85% من إنتاجها من الأجهزة الإلكترونية لأسواق 50 دولة بمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية وعدد من دول قارتي أفريقيا وأوروبا، حيث تبلغ إجمالى استثماراتها 270 مليون دولار أمريكى، وأن الشركة يعمل بها في مصر 3300 عامل، كما أن التوسعات الجديدة تستهدف تعيين 600 عامل آخرين.

حضر اللقاء من إدارة الشركة يون سو كيم خبير الموارد البشرية، وهادي بركات رئيس قطاع الموارد البشرية، وآلاء طارق مترجمة بالشركة، ومن الوزارة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.

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