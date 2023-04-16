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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خيسوس وساكا يقودان أرسنال لمواجهة وست هام

ارسنال
ارسنال
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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب لندن "الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل فريق ارسنال كالتالى:
حراسة المرمى: رامسديل. 
خط الدفاع: وايت، هولدينج، جابرييل، تيرني.
خط الوسط: تشاكا، توماس بارتي، أوديجارد.
خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، خيسوس.

ويتصدر فريق آرسنال ترتيب جدول البريميرليج، برصيد 73 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يتواجد وست هام في المركز الـ 15 برصيد 30 نقطة.

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