خيسوس وساكا يقودان أرسنال لمواجهة وست هام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب لندن "الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق ارسنال كالتالى:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: وايت، هولدينج، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: تشاكا، توماس بارتي، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، خيسوس.



ويتصدر فريق آرسنال ترتيب جدول البريميرليج، برصيد 73 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يتواجد وست هام في المركز الـ 15 برصيد 30 نقطة.