مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث في البحيرة

لقيت طالبه مصرعها، اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها في قرية الطود التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كوم حمادة المركزي.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوصول جثة طالبة للمستشفى المركزي، نتيجة ادعاء سقوط من أعلى منزلها بقرية الطود التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع " ياسمين.ا.ع.ع" 13 عامًا، مقيمة بناحية قرية الطود التابعة لدائرة المركز، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

باشرت النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة والتي قررت التصريح بدفن الجثة بمعرفة أهلية المتوفية.