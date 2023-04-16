رابطة الأندية: لن نسمح بإفساد "حلم" عودة الجماهير للملاعب بأعدادها الطبيعية

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن الهدف هو عودة الجماهير في الملاعب المصرية بأعدادها الطبيعية، مشيرا إلى أن هذا الحلم لن يسمح بإفساده.

وقال دياب، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، نحن هدفنا عودة الجماهير بالأعداد الطبيعية وهذا حلم ولن يتمكن أحد من إفساد هذا الحلم ولا بد أن يكون هناك قواعد للحفاظ على المكتسبات.



وأضاف: "البيان التحذيري الذي أصدرناه بمعاقبة عدد من الجماهير، عام ولا يخص الأهلي أو ناديا بعينه".

وتابع: "في حالة تكرار أى سباب جماعي من الجماهير التي تعرضت للعقوبة سيتم الإيقاف لنهاية الموسم للحفاظ على المكتسبات".

وواصل: "سنقوم بتغليظ العقوبات مع زيادة عدد الجماهير، والجميع هدفه داخل المنظومة عودة الجماهير بدون تحديد عدد معين لكل فريق".

واستطرد: "حين ترتكب مجموعة أي خطأ يجب أن تعاقب، لو لم يتم معاقبة المخطئ "المركب ستقف" ولن نقبل بذلك، اليوم عملنا التحذير وبداية من الجولة الـ 26 لو حدث أي خروج عن النص سيتم إيقاف الجماهير التي سترتكب خطأ حتى نهاية الموسم".

واختتم دياب قائلا: "لن نسمح بتكرار تلك الأخطاء وأن يكون هناك رد من اي نادي على بعضهم البعض، وقرارت الرابطة الأخيرة التي صدرت ضد عدد من الأندية لم تكن بسبب شكاوى من أي من الأندية".