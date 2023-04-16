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الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 16 أبريل 2023

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ، 16 أبريل 2023، وذلك بعد أن تراجع بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت.
وسجل سعر الجرام من عيار 24 - الأعلى  قيمة نحو 2583 جنيها للبيع و 2594 جنيها للشراء.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو مسجلا 2260 جنيها للبيع و 2270 جنيها للشراء. 
ووصل سعر الجرام من عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1937 جنيها للبيع و1946 جنيها للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو. 1507 جنيهات للبيع و 1513 جنيها للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18.08 ألف جنيه للبيع و 18.16 ألف جنيه للشراء.
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 80.33 ألف جنيه للبيع و 80.7 ألف جنيه للشراء.
وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.282 مليون جنيه للبيع  2.6 مليون جنيه للشراء.
 

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