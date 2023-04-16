أسعار الذهب اليوم الأحد 16 أبريل 2023

الأحد 16/أبريل/2023 - 10:11 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ، 16 أبريل 2023، وذلك بعد أن تراجع بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 - الأعلى قيمة نحو 2583 جنيها للبيع و 2594 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو مسجلا 2260 جنيها للبيع و 2270 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1937 جنيها للبيع و1946 جنيها للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو. 1507 جنيهات للبيع و 1513 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18.08 ألف جنيه للبيع و 18.16 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 80.33 ألف جنيه للبيع و 80.7 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.282 مليون جنيه للبيع 2.6 مليون جنيه للشراء.

