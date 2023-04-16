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الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مجلس الأمن يحث الأطراف في السودان على وقف الأعمال العدائية فورًا

مجلس الأمن
مجلس الأمن
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أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ بشأن الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، معربين عن أسفهم لوقوع خسائر في الأرواح وإصابات بما في ذلك بين المدنيين.

وحث أعضاء المجلس الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا واستعادة الهدوء، ودعوا جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.

وشدد أعضاء مجلس الأمن، المكون من 15 عضوا، على أهمية الحفاظ على الوصول الإنساني وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة.

وجدد الأعضاء التأكيد على التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال جمهورية السودان وسلامتها الإقليمية.

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